Anneli Kannus ja Kuido Nõmm ⟩ Kõik teavad, et tervishoid on kuristiku serval, aga miks midagi ette ei võeta?

Seda kinnitab ka äsjane riigikontrolli raport. Riigikontroll on tervishoidu ka varem auditeerinud: 2011. a perearste ning 2018. a erakorralist meditsiini. Mõlema auditi tulemused kattuvad sisuliselt tänavuse auditi tulemustega: perearstid vananevad, esmatasandi perearstisüsteem oma rolli välja ei kanna ja erakorralise meditsiini osakonnad on ülekoormatud. Aastail 2011 ja 2018 lubati muutusi, nagu ka aastal 2022. Arusaadav, sest valimised on tulemas. Aga miks siis 11 aasta jooksul midagi paremuse suunas pole läinud?