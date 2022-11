Aimar Altosaar ⟩ Kohtla-Järve omavalitsuspoliitikud kaotasid enesevalitsuse

Omavalitsussüsteem on meil nagu ta on, kiivas keskvõimu poole, sest kohapeale on jäetud liiga vähe otsustuspädevust. Kuid teiselt poolt on omavalitsused kõikide võimaluste maa kohalikele minioligarhidele, kelle jaoks igasugune võim tähendab eelkõige ligipääsu avalikule rahale, kirjutab ajakirjanik Aimar Altosaar.