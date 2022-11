VAATA OTSE ⟩ Keelefoorum 2022: «Eesti keele maine»

Eesti keele staatus ja maine on «Eesti keele arengukava 2021–2035» kolmest strateegilisest eesmärgist esimene. Tuleb aga vaid veidi üldistada, et näha mainet kogu arengukava üldise eesmärgina. Keeleliste hoiakute ja käitumise kujundamisele on suunatud ka arengukava kaks ülejäänud strateegilist eesmärki, keele uurimine ja taristu ning õpe.

Alguse saab keelesse suhtumine koolist, kus on seetõttu ka kõige suuremad võimalused keele maine mõjutamiseks. Räägime lugemisest eesti keeles ja laiemalt meetmetest, mida koolis rakendatakse või saaks rakendada eesti keele maine parandamiseks järgmise põlvkonna hulgas. Milline on eestikeelse kirjanduse lugemise olukord praegu erinevatel haridustasemetel? Kas ja mida lapsed loevad, kas riik on teinud kõik endast sõltuva, et hea eestikeelne raamat jõuaks lugejani? Millised on laste lugemisharjumused, kas ja kui palju jõuab laste lugemislauale hoopis ingliskeelset kirjandust ja kuidas see lugejat mõjutab?

Eesti keelt ei räägita ainult Eestis. Mujal elavad eesti keele kõnelejad, nende eesti keele kasutus ja suhtumine oma keelevalikutesse on huvitav selle poolest, et muukeelses keskkonnas on oma keele hoidmine raskem. Diasporaa näitel saame praktikas uurida, missugune oleks eesti keele staatus ja maine praegusest Eestist palju ebasoodsamates tingimustes.

Päeva lõpetab paneeldiskussioon, kus osalevad erinevate erakondade poliitikud. Mida on võimalik poliitilisel tasandil ära teha eesti keele maine kujundamiseks? Mida minu erakond eesti keele heaks teeb?