Vladimir Sazonov ⟩ Ajatollade islamofašism on ohuks naabritele ja hädaks iraani rahvale

Kuigi Iraani kuvandit mõjutab negatiivselt seotus terrorismiga ja seal on maad võtnud protestilaine, jääb islamistlik valitsus Teheranis ilmselt veel mõneks ajaks püsima. Riik stagneerub edasi. Mida suuremad on siseprobleemid, seda rohkem hakkab Teheran otsima võimalusi väljaspool. Kardetavalt osutub ta lähitulevikus veel suuremaks ohuks Lähis-Idale, Kaukaasiale ning Kesk-Aasiale, aga ei saa välistada, et Iraan võib katsuda viia ellu agressiivseid plaane ka näiteks Pärsia lahe kandis. Nagu sageli on diktaatorlike režiimidega, kehtestavad nad oma riigis rangema kontrolli, enne kui alustavad sõjalist agressiooni – näiteks Venemaa tegi seda enne Ukraina ründamist.