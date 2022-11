Pamela Maran ⟩ Kuidas hoida ja kaitsta Eesti meest?

Võtsin ette ka TAI tervisestatistika andmebaasi ning uurisin veel teisi näitajaid. Näiteks depressiooniga on spetsialisti poole pöördunud 15 protsenti rohkem mehi kui 15 aastat tagasi. Samas on see võib-olla just hea näitaja, et abi julgetakse rohkem küsida. Vähijuhtumid meeste seas on kümne aasta lõikes suurenenud 17 protsenti. Andmebaasist leiab teisigi näitajaid ning võiks rääkida ka naistest, kuid seekord tahaks just meestele mõelda.