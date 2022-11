MAARJA PILD ⟩ Riigikohtuniku seadusetõlgendus on absurd

Riigikohtunik Urmas Volens on 17.11.2022 Postimehes avaldatud intervjuus ajakirjanik Mikk Saule märkinud, et ka «Aktuaalse kaamera» diktor, kelle töö on teletekste ette lugeda, on andmete avaldaja: «kes tegutseb ja vastutab» ning mis seega võimaldab tema vastu esitada kohtusse laimuhagi.