JUHTKIRI ⟩ Reaktsioon Kremli terrorile peab olema mõjus

Pingelises olukorras on õige hoiduda ennatlikest järeldustest ja liiga tõtakatest sammudest. Esmased luureandmed kinnitasid, et tegu ei olnud tahtliku rünnakuga, isegi kui see oli Venemaa rakett. Ja kui vaadata Venemaa agressioonisõja senist kulgu Ukrainas, siis ei saaks Putin endale lubada mingisugust sõjategevuse strateegilist eskalatsiooni NATO riikide vastu – selleks ei ole Kremlil lihtsalt jõudu. Ta ei suuda vastu panna isegi Ukraina survele.

Samas on sõjaline olukord Ukrainas siiski endiselt väga tõsine. Venemaa jätkuvad raketirünnakud Ukraina tsiviiltaristu pihta põhjustavad ulatuslikku kahju ja kannatusi rahulikule elanikkonnale. See on täiesti lubamatu terroritaktika, mida NATO ei saa ega tohi vaoshoitult pealt vaadata. Terrorile tuleb reageerida.

Ühe võimaliku vastusammuna on sõja algusest peale räägitud lennukeelutsooni kehtestamisest Ukrainas. Paraku ei ole see teoks saanud, sest nõuaks USA sekkumist, mis viiks NATO otsesesse sõjalisse vastasseisu Venemaaga. Ka reaktsioonina Poola raketiplahvatusele olid paljud liitlased sellisele arengule vastu.

Kremli geopoliitilistele ambitsioonidele tuleb kindlasti anda raudkindel vastulöök, kuid see nõuab hästi läbikaalutud samme, et saavutada võit jõu ja heidutuse parimas kombinatsioonis.

Raketiplahvatusele Poolas ei saa NATO reageerida üksnes retooriliselt. Vähim, mida teha Venemaa jätkuvate rünnakute tõrjumiseks, on anda Ukrainale veelgi tõhusamat abi õhutõrje näol.