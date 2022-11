Andrei Kuzitškin ⟩ Skandaal on Eesti poliitilise elu peavool

Kaasaegne erakond on oma olemuselt kommertsorganisatsioon, mis müüb avalikkusele oma ideid ja poliitikuid. Tänapäevane valimisprotsess tähendab poliitilise kuvandi müümist ilusas loosungitest koosnevas pakendis, mis on kaunistatud lubaduste kulla ja karraga. Erakonnad püüavad ennast võimalikult kalli hinnaga maha müüa ja konkureerivad häälte pärast. Kahjuks on selle juures poliitilise konkurentsi põhiolemus tagaplaanile jäänud ja ideede võitlus on muutumas inimeste võitluseks. Eesti pole erand ja asub samas reas.