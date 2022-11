Toomas Vaher ⟩ Terroristliku Venemaaga sõlmitud lepingud tuleb üle vaadata

Kiiresti muutunud maailm toob kaasa uusi väljakutseid, sealhulgas vajaduse kiiremini reageerida ja õiguskorras muudatusi teha. Meie põhiseadus on väga väikeste muudatustega hästi toiminud õigusliku garantiina, et me püsiksime vaba maailma poolel.

Ühelt poolt on selles hea tasakaal parlamentaarsest demokraatiast koos oma hästi lahutatud seadusandliku, kohtuliku ja täidesaatva võimu harudega. Teiselt poolt on nii riigikontrolli kui õiguskantsleri institutsioonide näol olemas mehhanismid, kuidas võimukandjate tegevusel silma peal hoida. Muidugi on oluline, et iga võimuharu püsiks oma ettenähtud rajal, kuid tähtis on ka see, et ei jääks tähelepanuta, mis võib kukkuda toolide vahele.