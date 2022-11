Ene Kallas ⟩ Ühe jalaga hauas elamisest ehk kalmistukultuurist

Siiski, haua korrastamist ja kalmistule küünalde viimist on vaja inimesele endale. See on justkui ühe jalaga eilses elamine, see haudadel käimine. Samas, eilses on tänane ja tänases homne. Ja kui keegi on oma lähedase kaotanud, on haud justkui ankrupunkt. Koht, mis manifesteerib justkui kadunud inimest, seda tühja kohta, mille ta endast jättis. Lokaalset vaakumit.