Maaja Mäll ⟩ Kui koer ründab inimest, siis peab omanik kõigepealt endale otsa vaatama

Koera tuleb kasvatada ja õpetada, selgitada talle, mis on lubatud käitumisviisid ja mis mitte, kuidas suhelda inimeste ja teiste loomadega. Koera õpetamises tuleb kindlasti lähtuda positiivsetest meetoditest, et mitte muuta teda arg-agressiivseks ja suruda tema enesekindlust alla. Koolitamata koer võib olla ohtlik nii endale kui teistele, eriti kui omanik ei suuda teda kontrollida.

Samuti ei tohi koeraga jalutades unustada jalutusrihma tähtsust ning oma aias või hoovis peab tagama selle, et koer sealt välja hulkuma ei pääseks. Isegi kui koer muidu kenasti omaniku sõna kuulab, siis võib alati juhtuda, et võõra looma läheduses käitub ta ettearvamatult või jääb ise ohvriks. Lisaks tuleb arvestada sellega, et tahes-tahtmata pelgavad paljud inimesed koeri, näiteks kui nad on varem koeralt pureda saanud. Ka see võib tekitada ohtlikke olukordi. Koera rihmastamine avalikus kohas ja oma territooriumil hoidmine on ka seadusega nõutud.