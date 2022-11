Mart Kuldkepp ⟩ Hersoni vabastamise õppetunnid

Alles mõni nädal tagasi Venemaa poolt justkui «igaveseks» annekteeritud Hersoni vabastamine Ukraina vägede poolt on reljeefselt kinnitanud, et lääneriikides laialt levinud rahuettepanekute ja läbirääkimiste nõudmine oli enneaegne ning Ukrainal leidus nii tahet kui ka võimekust okupeeritud alade tagasi vallutamiseks – seda olenemata igasugustest vahepeal toime pandud «referendumitest». Mingit tuumalööki justkui «Vene territooriumi» ründamise eest pole samuti toimunud, mis kinnitab taas, et tegemist oli puhta propagandaga. Selle asemel on vabastatud aladelt, nagu ikka, leitud juba esimesi märke Vene sõjakuritegudest. Kahtlemata jätkub sama muster masendava järjekindlusega kuni sõja lõpuni välja, kirjutab kolumnist Mart Kuldkepp.