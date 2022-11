Aive Telling ⟩ Eesti peaks saama nikotiinivabaks

Ajalugu kordab ennast. Maitsestatud tubakatoodete keelustamise arutelu toimus kümmekond aastat tagasi ning täna oleme me samas punktis tagasi. Toona olid maitsestatud tubakatoodete keelamise põhjused samad, mis täna e-sigarettide puhul ning praktiliselt samad on ka tööstuse vastuargumendid, nagu salaturu tõus ning ka see, et toode ei ole mõeldud lastele.

Toona sai esikohale seatud tervise kaitse ja just laste tervis. Suitsetamine on sellest ajast kõikides vanuserühmades vähenenud ja seda ka noorte hulgas. Nüüd oleme seisus, kus noored tarvitavad erinevaid uusi nikotiinitooteid ning võitlus käib selle eest, et tooted oleks paremini kättesaadavad ning tagasi lubataks juba keelatud e-sigarettide maitsed. Osaliselt on see juba ka õnnestunud, maitsestatud e-sigarettide keeldu muudeti Riigikogu liikmete ettepanekul ning tagasi lubati mentoolimaitselised e-sigaretid.