Vello Pettai ⟩ Eesti keele oskuse nõue valimistel kandideerimiseks on diskrimineeriv

Järjest sagedamini on meedias kuulda justiitsminister Lea Danilson-Järgi soovist esitada seaduseelnõu, mis kehtestaks kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandidaatidele eesti keele oskamise tõendamise nõude.

Tegemist on küsimusega, mis Eestit on vaevanud juba taasiseseisvumisest saadik – kuidas tagada, et kõikjal meie seadusandlikes kogudes toimuks töö riigikeeles?