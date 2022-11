Edward Lucas ⟩ Putin kaotab Ukrainale, kaotab läänele ja kaotab kodus

Hersoni vabastamine tuleb kuus nädalat oodatust varem. Septembris olid lääne luure hinnangud, et läheb kuni jõuludeni, enne kui venelased sunnitakse lahkuma ainsast oblasti halduskeskusest, mis neil oli õnnestunud okupeerida. Vene kindralid vajavad hädasti pausi, et oma räsitud ja demoraliseerunud vägesid kokku koguda ja ümber grupeerida ning leida äsja mobiliseeritud reservistidele saapad, lahingukäsud ja instruktorid.

Kuid Ukraina sõjaväejuhid pole sellises tujus, et seisma jääda. Võimalusi on jalaga segada. Mööda Aasovi mere põhjarannikut kulgev maaühendus Krimmiga on praegu Ukraina rakettide löögiulatuses. Nii on ka poolsaar ise. Putini suur trofee näeb nüüd välja nagu pantvang. Sealse taristu, varustusteede ning mereväe- ja sõjaväebaaside kaitsmine saab olema pidev peavalu.