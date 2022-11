Aga tulemus on hiilgav. Ratas on pidevalt pildil, ilma et ta peaks midagi kaalukat ütlema või arvama (nagu me teame, tema vastused kipuvad olema… noh, mõneti segased). Kuid parketipõrandal liuglemine kaamerate ees, kusjuures nii, et ka kilod kaovad, on win-win-olukord nii Ratasele, Keskerakonnale kui ka TV3-le. Pluss muidugi kõikvõimalikud meemid ühismeedias (meenutagem ka Ratast mootorsae ja palgiga).