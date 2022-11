Kalev Stoicescu ⟩ Miks venelased ei protesteeri sõja vastu?

Olgu juba sissejuhatuses öeldud, et muidugi on venelasi, kes on avalikult ja avameelselt sõja vastu, kellele Putini režiim on ühel või teisel viisil haiget teinud ja kellel on Venemaa käitumise pärast häbi. Kuid olgem ausad, neid on käputäis umbes 160 miljoni suuruses inimmeres Venemaal ja võõrsil, sealhulgas miljonite venelaste seas, kes on pagenud või kolinud läände. Olgu samuti öeldud, et ma käsitlen siinjuures lihtsustatult venelastena kõiki inimesi, kelle ema- või kodune keel on vene keel, vaatamata etnilisele päritolule.