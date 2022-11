AIVO OBLIKAS ⟩ Kolm põhjust, miks koerad ründavad

Kuivõrd koer on aga inimesest täiesti erinev liik, siis koeraga tuleb suhelda koerte keeles. Teda ei saa võtta nagu last või teist inimest. Koerte keel tähendab seda, et koertele tuleb anda ka tagasisidet, et meile mõned asjad ei meeldi. Kui enamusele koertest sobib tagasiside ka pelgalt ei ütlemisest, siis on ridamisi koeri, kes on suuremad, jäärapäisemad ja domineerivamad ning nendeni peab ka see „EI“ sõnum kuidagi jõudma.