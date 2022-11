Kertu Jukkum ⟩ Millal me koerte omanikud hukkame?

Loomaomaniku hoolimatus ja vastutustundetus ning ametnike tegevusetus ja jahe suhtumine viivad aga varem või hiljem raskete tagajärgedeni.

Kusjuures selline sündmustejärgne hukkamine pole ka seaduslik, kui just ametnikud omanikke nõusolekuks ei veena. Vastutustundetu loomaomanik vaevalt, et looma elust hoolib ja püssirohust pole puudust. Siinjuures ei ole ma pädev hindama nende konkreetsete koerte võimekust ümber õppida ega ka potentsiaali leida uus kodu, kuid õuele sõitnud ametnikud ka vaevalt taolisi supervõimeid omavad.

Mida see lugu siis õpetas? Ennekõike, et tuleb olla kannatlik ja ära oodata päev, mil keegi eluohtlikke tervisekahjustusi saab, seejärel loota piisavale avalikule tähelepanule, mis toob kohale ka tähtsad ametnikud. Ikka täisvarustuses, et saata "kurjategijad" looja karja. Tegelik vastutaja aga võib juba täna uued lemmikud võtta. Seda isegi juhul, kui temalt ära võtta loomapidamisõigus, sest kontrolli ei teosta keegi. Olgugi, et teoorias on kirjas, et see on PTA pärusmaa.

«Kurjategijatest koerte» hukkamine on lihtsam ja kiirem lahendus, kui tegelda probleemiga, sest inimene vaevalt et muutub. «Lahendatud,» kirjutavad erinevad ametkonnad paberimäärimise viimases jaos ja unustatud. Kusagil on äsja elu kaotanud neljane, üle keha puretud kahekümne neljane, raske tervisekahjustuse saanud kaheksakümne neljane. Homme on uus päev ja uued probleemid, ärgem laskem end eilsetest muredest häirida. Äärmisel juhul, visakem kivi teise ameti kapsaaeda.