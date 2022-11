Ettevõtted koondavad, raske on kõigil. Halvemal juhul võib minna nii, et uksed suletakse päevapealt ja nii robustselt, et isegi töötajate palgad jäävad maksmata (vt Postimees 11.11). Kuidas sellistel puhkudel toimida, et oma välja teenitud töötasu kätte saada?