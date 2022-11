Piret Hartman ⟩ Kultuuriga põimitud eestikeelne haridus tagab Eesti rahvusriigi kestmise

Valitsus on võtnud vastu otsuse minna kõigis koolides üle eestikeelsele õppele. Alates 2024. õppeaastast on lasteaedades kohustus õppe- ja kasvatustööd teha eesti keeles. Üldhariduses on üleminek etapiviisiline: alates 2024. õppeaastast lähevad eestikeelsele õppele esialgu üle 1. ja 4. klassid ning sealt aasta-aastalt edasi järgmised klassid. 2029. õppeaastast õpitakse kõikides koolides eesti keeles. See samm on vältimatu, sest paraku ei valda märkimisväärne osa praegustest venekeelsete koolide lõpetajatest piisaval määral eesti keelt, samuti jäävad PISA uuringute tulemused maha eestikeelsetest koolidest. Sellest tulenevalt puuduvad venekeelsetel noortel võrdsed väljavaated eestikeelsete noortega hariduse ja karjääri valikul ning kontaktid eestikeelsete võrgustikega.