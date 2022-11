Juhtkiri ⟩ ELi direktiiv tahab tuua õnne töötajate õuele

Praegu moodustab Eestis miinimumpalk ligi 40 protsenti keskmisest palgast. Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi järgi on piisav miinimumpalk aga 50 protsenti keskmisest või 60 protsenti mediaanpalgast.

Järgmise aasta miinimumpalga puhul on Eesti töövõtjate ja tööandjate esindajad kokkuleppele jõudnud 725 euros kuus, ELi direktiivi normi järgi arvestades oleks see 877 eurot. Vahe on märkimisväärne. Aega direktiivi rakendada on 2024. aastani.

Inimväärse elu tagamine on ju hea algatus, kuid sellel on ka omad puudused. Tänase lehe majanduskülgedel on ülevaade, milliseks kujuneks direktiivi mõju eesti majandusele ja tööjõule.

Palka maksavad ettevõtted, kuid seadusega kehtestatud palganormid mõjutavad paratamatult nende konkurentsivõimet. Võib arvata, et miinimumpalga tõstmise järel hakkavad ettevõtted tõsisemalt kaaluma töö automatiseerimist, mis võimaldaks kokku hoida tööjõukulusid. Nagunii on suund sinnapoole, et just lihttöid hakkavad asendama robotid. ELi mõjuhinnangu alusel võiks miinimumpalga tõus kaasa tuua töötuse suurenemise ühe protsendi võrra, Eesti tööturul umbes 7000 inimese võrra.

Eeskätt suureneks tööpuudus kõige madalama palgaga inimeste seas. Madalapalgaliste töötajate ümberõpe on samas keerukam, sest koolitusvajadus on suurem – ei piisa lihtsalt ümberõppest, tuleb ka kvalifikatsiooni tõsta. Ümberõppe keerukus võib seega tähendada ka pikaajaliste töötute hulga suurenemist – ja see on omakorda probleem, millega tuleb tegeleda, sest ka need inimesed väärivad inimväärset elu.