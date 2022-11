KRÜPTOMILJONID KAOVAD ⟩ Mitte ainult eestlaste Change. Teistegi käive kukub kolinal

Krüptoturgudel ongi praegu ärevad ajad. Seda kinnitavad kõik viimased uudised ja nii ei ole väljakutseid ainult eestlaste Change'l, vaid enamiku krüptoettevõtete käibed on languses. Ka näiteks Coinbase käive on kevadega võrreldes üle kahe korra langenud.

Seejuures olgu märgitud, et klientide varad on kindlalt kaitstud ja tegemist on toimiva ning hästi juhitud ja reguleeritud äriga.