Rainer Kattel ⟩ Kas kliimakonverents on muutunud lihtsalt jututoaks?

Kohal on ka terve hulk lääne sanktsioonide all olevaid vene oligarhe ning juhtivaid ettevõtteid alates Gazpromist ja Sberbankist, kes üritavad leida arengumaade hulgast uusi kliente. Palju riike sõltub näiteks ka Vene väetistest, mistõttu on nad seni jäänud Ukraina sõjas neutraalseks. Samas ihuvad lääneriigid üha enam hammast Aafrika kasutama gaasivarudele, luues reaalse võimaluse koloniaalsete korruptiivsete praktikate kordamiseks. Tavaelanik jääb endiselt vaeseks, ent meie siin saame nende gaasiga odavama talvesooja. Samas saaks Euroopa oluliselt energiatarbimist kokku hoida, kui me kõik alandaks toatemperatuuri ühe kraadi võrra. Kui paljud meist aga seda teevad? On reaalne oht, et roheenergia investeeringute intensiivistamise asemel asendab Euroopa Vene gaasi mujal toodetud gaasiga ning jätkab saastamist.