«Mure on suur: keegi ei tea, mis on rohepööre, mida sellest rääkima peaks ja miks keegi ei kuula. Hästi korraldatud üritus, mitu huvitavat esinejat, oivaline söök. Pärast lõppu võtsin parklast ainsa jalgratta, enda vana logu ja tagasi vändates jäin mõtlema, miks see rohepöörde kommunikatsioonivärk edeneda ei taha.»