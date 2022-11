Tarmo Kruusimäe ⟩ ERR, Sa näed ja Sa ei mürista

Ootuspärane, et sügisel tavaliselt loodus ja ERR kolletub ning heas usus soovitakse seda seisundit säilitada aastaringselt. Kui loodusega kord on nii, et see allub vaid loodusseadustele, siis ERRil on see samuti võimekus kahjuks olemas. Jätkuvalt domineerib pluralismi vastane hoiak ja uudne hüüdlause – üks arvamus, üks osapool, üks tõde.

Uueks standardiks on saanud TAI töötajate kurtmine meedias, et riigikogulased julgevad esitada TAI ideoloogiat mitte toetavaid eelnõusid. Tegelikult vääriks see terviseministri selgitusi, kas Riigikogu liikmed ikka võivad kasutada põhiseaduslikku õigust esitada eelnõusid, ning kuidas sobib parlamentaarse demokraatia põhimõtetega kokku see, et ametnikud kritiseerivad parlamentaarses demokraatias valijatelt mandaadi saanud rahvaesindajaid valijate huvide esindamise eest. Ja nii ongi juhtunud, et kõiksugused tegelinskid on meediumi vallutanud ja meie rahvuslik ringhääling esitab refrääni kaasa, sest vastaspoole vastulaused on välistatud ja tühistatud.