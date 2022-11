Liina Laks ⟩ Patukustutuskirjade suurmüük läks mürinal lahti

Mis saab olla parem kui Twitteri uue omaniku Elon Muski lubadus, et tema tsenseerima ei hakka? Viimastel aastatel on valdavalt maad võtnud silmakirjalik suhtumine. Valitsused kuulutavad ühe suupoolega, et riigis tsensuuri pole ja lokkab sõnavabadus, kuid tormavad teise suupoolega nõudma sotsiaalmeediaplatvorme pakkuvatelt firmadelt, et võtku nemad ometi see tsensuur enda peale. Näiteks Euroopa Liidu tasemelgi on siin paari aasta jooksul toimunud tormijooks, kus seaduseloojad on vahelduva eduga püüdnud sisse viia inimeste sundjälitamist (asukohaandmete säilitamine), tagaukse võimaldamist õiguskaitseorganitele (kui on tagauks, siis on see kõikidele, nii nagu maja puhul – kui uks juba on, saab sealt sisse astuda igaüks), kõikide vestlussõnumite säilitamist ja palju muud.