JUHTKIRI ⟩ Pika habemega keelenõue grillib kohalike valimiste umbkeelseid

Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mis lubaks kohalike omavalitsuste volikogudesse pürgida ainult neil kandidaatidel, kel keelenõue täidetud.

Siin on oluline teada probleemi ajalugu: samasugune säte sisaldus kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses, aga ka riigikogu valimise seaduses aastail 1998–2001. Mis siis 2001. aastal juhtus ja miks riigikogu need sätted 21 aastat tagasi tühistas?

Toonase otsuse juures intrigeerib see, et algatajate seas olid kõigi ka täna valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade esindajad. Ja mis veel kummastavam – keelenõude tühistamise kallal näägutasid keskerakondlased Mihhail Stalnuhhin ja Edgar Savisaar.

Lühidalt oli tegemist otsusega, mida toonane Isamaaliidu, Reformierakonna ja Mõõdukate kolmikliit vaevalt oleks arutadagi võtnud, kui tegemist poleks olnud välise survega. Sel ajal ei kuulunud Eesti Euroopa Liitu ega NATOsse. Keelenõudes nähti kodanike põhiõiguste riivet ning see ähvardas kujuneda peamiseks takistuseks Eesti julgeolekule ülioluliste organisatsioonidega liitumisel.

Tagantjärele on keeruline öelda, mis oleks Eesti liitumistega juhtunud, kui vastav otsus jäänuks tegemata. Oluline on, et keeleoskusnõude tühistamisega samal ajal sätestati riigikogu asjaajamiskeelena eesti keel ja mingeid suuri probleeme pole keeleküsimus riigikogus tekitanud.