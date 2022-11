Toomas Alatalu ⟩ Putin rüüstas Potjomkini haua ja taganes koos Potjomkini külaga

Tegelikult olid Potjomkini muud teod mitu korda võimsamad, ent see poliitteatritükk leiab mainimist kõigis tema elulookirjeldustes. Vähem teatakse aga seda, et ta oli maetud Hersoni linnas asuvasse Katariina katedraali, kuhu tema surnukeha toimetati tänapäeva Rumeenia territooriumilt. Ta suri 1791. aastal järjekordsel sõjakäigul olles. Tänaseks on tema põrm sealt ära viidud Venemaale, millest Moskva käpikuna ametisse pandud Hersoni nukuvalitsuse juht Vladimir Saldo teatas veel 28. oktoobril.