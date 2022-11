Imbi Paju ⟩ Punamonumentide taga on küüniline inimõiguste rikkumine

Olin asetanud oma töölauale hunniku kunstiraamatuid, mida vajasin oma uue romaani kirjutamisel, kui tuli uudis, et loomeliidud on pöördunud Eesti Vabariigi valitsuse poole seoses punamonumentide teisaldamisega avalikust ruumist. Nad soovivad erialaliitude esindajate määramist teisaldamist otsustavasse komisjoni, kaasates laiapõhjaliselt erinevate loomeliitude eksperdid kui oma eriala ja valdkonna professionaalid. Tõesti on oluline, et me arutaksime, millised inimõiguste rikkumised on nende punamonumentide taga. Mõtestaksime, mida üldse tähendab Nõukogude okupatsioon, kuidas see demoraliseeris, represseeris, soodustas oma südametunnistusele vastu töötamist, konjunkturismi ja kollaboratsionismi, kirjutab kirjanik Imbi Paju.