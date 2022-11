Viimastel kuudel uued tuurid peale saanud Kremli tuumašantaažile on Washington ja Brüssel vastanud sõjalise vasturünnaku lubadusega. Nii tuumarelva kasutamise ähvardus Venemaa poolt kui ka lääne retooriline eskalatsioon on endiselt veel osa traditsioonilisest julgeolekudiplomaatiast, leiab toimetaja Meelis Oidsalu.

Külm sõda on läbi, aktiivne julm sõda Euroopas tagasi, tuumaheidutuse nn sõnaraamat on aga ikka veel osaliselt külma sõja aegne. Seda olulisem on Washingtonil hoida Moskvaga otseliini, et muutunud kontekstis tuumasignaale kogemata valesti ei loetaks.