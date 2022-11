Sotsiaalmeediaajastu tõttu on igal internetiga hakkama saaval inimesel võimalus jõuda oma sõnumiga kümnete miljoniteni. Veel mõned kümnendid tagasi polnud see mõeldav.

Kuna internetis ei saa ruum kunagi otsa, siis võib luua teadlikult valeinfot levitavaid blogisid ja portaale kontrollimatul hulgal. Kuna elame sõnavabaduse ajastul, siis kõiki lausrumalusi kontrollida oleks vale, ent paradoksina on see aga ka põhjus, miks lokkav rumalus teaduse või demokraatia vastu vohab. Isegi üks intelligentne populist võib enda seljataha koondada tuhandeid rumalaid järgijaid. Rumalus kui selline on piirideta nähtus, seega võivad mõningat tunnustust saanud vandenõuteoreetikud teinekord pilli lõhki ajada. Ja on puhas rõõm, kui enda majandusliku kasu saamise eesmärgil vastuolulise info levitajateni hakkavad vaikselt ka karistused jõudma. Rumalaid info-zombie’sid ära kasutada on väga suur kuritegu.