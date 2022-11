Madis Veskimägi ⟩ Häired e-tervises võivad kaasa tuua tõsiseid kannatusi patsientidele

Võime nautida e-riigi hüvesid. See on ajavõit suhtlemisel riigiasutustega, olgu selleks siis maksuamet, äriregister või sotsiaalkindlustusamet. Teatri- või kinopileti ostmine internetis on märksa lihtsam. Ja tunduvalt aega ja rahakotti säästvam on toidukaupade ostmine e-poest. Meditsiinis kasutame e-tervist – üleriigilist infosüsteemi, mis võimaldab suurt efektiivsust ja ajavõitu analüüside ja uuringute vaatamisel, varasemate ravilugude ülevaatusel ja digiretseptide koostamisel ning ravimite ostmisel apteegist.

E-tervis on muutunud riigi turvalise toimimise üheks tugisambaks. Häired selles võivad kaasa tuua tõsiseid kannatusi patsientidele, halvemal juhul ka tõsiseid tervisekahjusid või veelgi halvemal juhul... surma. Meditsiiniasutuste töö on pingeline, meedikuid napib, patsientide arv on suur ja probleemid on järjest keerukamad. Iga minut on arvel... ja siis see juhtub.