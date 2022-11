JUHTKIRI ⟩ Venemaa sai Hersonis valusa hoobi

Hersoni elanike jaoks pole sõda sellega kindlasti lõppenud. Enne lahkumist korraldasid Vene väed plahvatusi linna elektrijaamas, nii toitu kui ka elektrienergiat napib. Linn jääb endiselt Vene armee laskeulatusse ja vaevalt need halastust üles näitavad, kuniks lahingumoona jagub. Käivad jutud ka Hersonisse maha jäetud Vene sõduritest, kes relvad ära peitsid ja erariided selga ajasid. Tõenäoliselt on nad saanud ülesande tegeleda diversiooniga.

Kreml on juba jõudnud teatada, et Herson on Venemaa osa ja jääb selleks igavesti. Venemaa kätte jääb veel umbes 60 protsenti Hersoni oblastist. Võib peaaegu kindel olla, et Hersoni mahajätmise peale korraldab Venemaa mingisuguse kättemaksuaktsiooni. Vene propagandistid pritsivad, arvatagi, tuld ja tõrva. Küllap peab Putini režiim agressiivsete militaristide enda poolel hoidmiseks neid mõne jõhkrusega rahustama.

Maailmast on kostnud juba – õnneks üsna nõrku – hääli, et nüüd oleks paras aeg sõlmida vaherahu, just neis piirides, mis venelaste taandumisega moodustusid. See on muidugi lubamatu. Meie tugi Ukrainale peab jääma endiselt vankumatuks. Rahust võime rääkida alles siis, kui kogu Ukraina territoorium on vabastatud.