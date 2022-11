NÄDALA NÄGU ⟩ Vabariiklaste uus prints astub Donald Trumpile varvastele

Valimisõhtu üks kõige ilmekamaid stseene leidis aset Mar-a-Lago kuurortis, kus ekspresident Donald Trump ühes kaaskonnaga vahevalimiste käiku jälgis. Kui Fox Newsi uudisteankur teatas, et Florida kuberner Ron DeSantis on alistanud oma demokraadist konkurendi, kostus Trumpi külalistelt kerge vilekoor.

Endise presidendi ja tema kunagise protežee suhted on olnud pingelised juba mõnda aega. Aasta alguses lennutas Trump DeSantise pihta mitte just eriti varjatud torke, öeldes, et riigiametnikud, kes on saanud vaktsiini tõhustusdoosi, aga ei julge seda tunnistada, on argpüksid. Lõdva Covidi-poliitikaga populaarsust võitnud DeSantis oli jäänud oma vaktsineerimise koha pealt ebamääraseks.