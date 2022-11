NÄDALA NÄGU ⟩ Inglitega kõnelev printsess eelistab «musta saatanat»

«Kuidas saab võtta tõsiselt naist, kes tõsimeeli arvab, et suudab inglitega kõneleda ja seda ka teistele õpetada?» on öelnud nii mõnigi norrakas, kes on aastate jooksul Märtha Louise’i jaburate ettevõtmiste peale kulme kergitanud või muianud.