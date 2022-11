NÄDALA NÄGU ⟩ Krüptokuningal on näpud põhjas

Kui selgus, et maailma suuruselt teisel krüptobörsil FTXil on näpud nii põhjas, et kassas haigutab kaheksa miljardi dollari suurune auk, lõi rahvas kihama. Mis juhtus 30-aastase ettevõtjaga, kelle vara tema hiigelajal ulatus 26 miljardi dollarini ja millest selle nädala lõpuks on alles jäänud rasvane null?