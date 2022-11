Tuul Sepp ja Jürgen Karvak ⟩ Kalad, kes ujuvad sigides vastuvoolu ja kelle elukevad õitseb sügisel

Me oleme harjunud, et loomade paljunemise kõrgaeg on kevad. Lõhed, forellid ja siiad ujuvad aga sigides vastuvoolu. Nende jaoks läheb pidu lahti hilissügisel, kui kogu muu loodus meie laiuskraadidel asju kokku pakib ja unele sätib. Et endale sobiv kudeala leida, peavad nad tihtipeale ujuma aga ka sõna otseses mõttes vastuvoolu – jõudma mõnikord lausa merest jõgesid pidi üles liikudes sobiva voolu, kiiruse, sügavuse ja põhjakattega piirkonda.