LOODUSFOTO ⟩ Nirgi kasukas pole veel päris valge

Ehkki lumega on see kohastumus turvaline, võib neil loomakestel tekkida suuri raskusi enda nähtamatuks tegemisega hilissügisel ja varakevadel. Veel raskemaks läheb siis, kui talv õieti ei tulegi – siis pole enam mõistlik olla valge, vaid pigem kulu- või porikarva.

Niisiis on valgel kasukal oma hind: näiteks valgejänes ei ole meie metsades enam kaugeltki sama arvukas kui mu poisipõlves ning rabapüü, kelle sulerüü on suvel peamiselt pruun ja talvel valge, on Eestis peaaegu välja surnud. Ehkki nende liikide arvukuse vähenemisel on teisigi põhjuseid, aitab vale riietus sellele kindlast kaasa. Valge valgel on täiuslik kamuflaaž, valge pruunil täielik läbikukkumine.