AK FOOKUS ⟩ Jüri Kivimäe: Balthasar Russow oli uhke, et tema kodulinn oli Tallinn

Kindlasti hakkab tekst elama oma elu. Peale selle on lahendamata küsimus, missuguses järjekorras ta seda kirjutas. Me tavaliselt ütleme, et hakkame sissejuhatusest peale ja lõpus teeme kokkuvõtte. Nii see kindlasti ei olnud – mul on isegi tunne, et ta võis kirjutada teise ja kolmanda osa enne valmis, kui hakkas esimest osa koostama.

Esimene osa on kompilatsioon. See ei ole mingil määral Russowi alandamine, aga tõsi on, et ordumeistrite teod on kompileeritud erinevatest käsikirjalistest ja hiljem osaliselt ka trükitud allikatest. Kroonika kulminatsioon on teise osa viimane pool ja kolmas osa, see on väga haarav lugemine, tõeline meistritöö.