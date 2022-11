AK ⟩ Russowi ülestähendused – vanad lood värskes kuues

Kui ühest olulisest tekstist ilmub üle poole sajandi uus ja kvaliteetne tõlge, siis on see igal juhul hea, sest erinevalt originaaltekstidest tõlked vananevad. See on öeldud Tallinna Pühavaimu kiriku pastori Balthasar Russowi (u 1536–1600) kroonika uusväljaande kohta, mis äsja ilmus Jüri Kivimäe värskes eestinduses. Tõenäoliselt vananeb ükskord ka see, aga see pole asi, mille üle praegu pead vaevata.