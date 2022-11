JUHTKIRI ⟩ Eesti ettevõtlust ootavad ees ennustamatud ajad

Postimees nendib oma ülevaates, et kümme aastat on Eesti ettevõtete edetabelis domineerinud kütuse- ja transiidifirmad, hulgi- ja jaekaubandusettevõtted ning pangad. Esikümnes valitsevad nn vana majanduse ettevõtted.

Maailmas on Eesti end reklaaminud aga majandustiigrina, maana, kus valitseb innovatsioon, kus on tugev e-riik (tuletagem meelde ka e-residentsuse programmi) ja mis on avatud rohepöördele. Ehkki välispoliitikas on paratamatult tegemist oma riigi ilusamaks maalimisega, ei tohi lõhe tegelikkuse ja müüdava vahel minna liiga suureks.

Samas ei saa öelda, et mitte midagi pole muutunud. Järjepanu on suurenenud iduettevõtete osakaal edetabelis. Esikümnesse murdis end nüüd infotehnoloogiaettevõte Bolt, mille kahjum aga kahandas saja ettevõtte koondkasumit. Optimistlik prognoos lubab oletada iduettevõtete osakaalu kasvu veelgi.

Tuleb aga meeles pidada, et Postimehe edetabel on koostatud eelmise aasta andmete põhjal. On selge, et sel aastal alanud Ukraina sõda on muutnud ettevõtluse sise- ja väliskonteksti kohati tundmatuseni.