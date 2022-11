AK ⟩ «Liivimaa provintsi kroonika» võiks lisada rahvusvaheliste suhete õppeprogrammi

Vana-Kreeka ajaloolane Thukydides (umbes 460–396 eKr) on nii meil kui ka mujal rahvusvaheliste suhete õppeprogrammis. Ja seda põhjusega: tuleb ju tema kirjutatud «Peloponnesose sõja ajaloost» hulk rahvusvahelisi suhteid iseloomustavaid nähtusi. Olgu näiteks nn Thukydidese lõks, kus hegemoon hakkab muretsema oma tugevneva rivaali pärast, ja see on sõdade üks põhilisi põhjusi. Või Melose dialoog, kus tugevam (Ateena) dikteerib nõrgemale (Melose saar) ette lihtsalt sel põhjusel, et tugev ei tohi näida nõrgana.