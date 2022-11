Pressinõukogu otsus

MTÜ Eesti Metsaselts kaebas pressinõukogule, et artikkel ja juhtkiri sisaldavad valeväiteid ja faktivigu. Kaebaja ei ole rahul, et metsaseltsi on nimetatud metsaettevõtjate MTÜks ja metsatöösturite MTÜks. Kaebaja väitel ühendab Metsaselts ka haridusasutusi, metsas toimetavaid erialaühendusi, üliõpilasseltsi jt. Kaebaja lisas, et metsarahva päeva korraldamisel osalesid ka TalTech, loodusgiidid, Kaitseliit, jahimehed jt ning seega ei ole õige väita, et päeva korraldasid puiduettevõtjad. Kaebaja märgib, et Keskkonnainvesteeringute Keskus ei osalenud metsapäeva reklaami rahastamisel. Kaebaja peab eksitavaks juhtkirja juures olevat karikatuuri, kus räägitakse «metsatöösturite mainepesust» ja artikli pildiallkirja. Metsaselts saatis toimetusele vastulause, kuid Postimees seda ei avaldanud.