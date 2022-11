Heli Zink ⟩ Usuküsimusele tuleb rohkem mõelda

See on kehvasti, kui meil luterlasi Eestis on ainult kümme protsenti, samas aga kasvab õigeusklike arv. Ajaloolasena tean, et ümberrahvastamise üks vormidest on oma usu sissetoomine. Seda tegi Aleksander III, et murda Balti erikorda ja eestlased venestada, kirjutab pensionär Heli Zink.