Jaan Väljaots ⟩ Ukraina taksojuhi kannatused vabas Eestis

«Ei, raha on paras,» vastasin trotslikult eesti keeles. Juht teatas seepeale, et räägib vaid vene ja ukraina keelt – sõjapõgenik, pärit just sõja tulisest piirkonnast. Tõepoolest, nimi ka ukrainapärane. Süda heldis. «Teil on raske, pidage vastu!» Ise mõtlesin, et pangaautomaadist sai võetud ka suurem rahatäht, arvet makstes on hea võimalus kannatajale lisatoetust avaldada.