Peale Hersonist lahkumist on Venemaa jaoks suurim mure ukrainlaste võimalik edasitung põhja poolt Aasovi suunal. Selle vastu on asutud aktiivselt valmistuma. Venemaa suurim oht on, et Ukraina väed murravad Vene üksuste vahele ning piiravad mõned väekoondised sisse.