JUHTKIRI ⟩ «Punalainet» ei tulnud, vabariiklastel on nüüd mõtlemiskoht

Abordiõigus on demokraatide üks kindlaid põhimõtteid ja seda Biden valimiste eel korduvalt ka rõhutas. Et majandussurutise ajal leidub märkimisväärne hulk valijaid, kes kujundlikult on valmis pigem kartulikoori sööma kui abordiõigusest taganema, näitab, et kultuurisõja küsimused on Ameerikas endiselt otsustava tähtsusega. Suure tõenäosusega päästis just see demokraadid neile ennustatud kaotusest. Aga see näitab ka, et Ameerika on endiselt väga lõhestatud.