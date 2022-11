Jüri Kotšinev ⟩ Putin on kagebiit, mitte sõjaväelane

Vladimir Putin, Venemaa agressiivne juht, pole meie õnneks mitte elukutseline sõjaväelane, vaid endine KGB (Riiklik Julgeolekukomitee) kaadriteenistuja. «Meie» all pean silmas demokraatlikku maailma, mis tänu Putini elukutsevalikule kergemalt hingata võib. See, et tegemist on salateenistuse agendiga, mitte klassikalise militaarhariduse saanud tegelasega, on päästnud maailma hävitavast tuumasõjast, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.