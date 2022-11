Selleks, et patsient jõuaks süsteemis õigesse kohta, on vaja nii patsiendi poolset terviseteadlikkust kui ka häid filtreid, mis ei lase patsiendil valesse süsteemi sattuda. Kuna mõlema poolega on oma mured, on tagajärjeks nii kiirabi kui EMO üle koormamine mitte-erakorraliste patsientidega.